Cautiva Sofía Segovia en la Feria del Libro

ARTEAGA, COAHUILA.- En el marco de la Feria Internacional del Libro de Coahuila, la escritora mexicana Sofía Segovia presentó su más reciente obra De lector a escritor, un manual concebido para acompañar e inspirar a quienes desean comenzar su camino en la escritura. Acompañada por Susana Cepeda, la autora ofreció una charla íntima y motivadora, en la que abordó los procesos creativos, las dudas del escritor principiante y la importancia de atreverse a contar historias propias.

Durante su participación, Segovia compartió con el público un fragmento que resume la intención de su nuevo libro: "Qué cierto es eso de que si no encuentras el libro que necesitas, entonces debes escribirlo tú. Esto te lo digo a ti como invitación, para contagiarte la chispa del atrevimiento. Para recordarte que ese autor que tanto admiras, antes de publicar, empezó, al igual que tú, como lector. ¿Qué hace falta entonces para que des el primer paso? La buena noticia es que el mundo siempre necesitará historias y qué mejor si es la tuya."

El libro está dirigido a quienes desean pasar de ser lectores apasionados a creadores conscientes. A través de ejemplos, ejercicios y consejos prácticos, la autora ofrece herramientas para desarrollar personajes, elegir el género narrativo adecuado, construir diálogos creíbles y evitar errores comunes en la escritura. Más allá de las técnicas, el texto tiene un tono cercano, diseñado para acompañar al lector-escritor en su proceso creativo con confianza y claridad.

Sofía Segovia ha desarrollado una carrera literaria sólida y diversa. Nacida en Monterrey, estudió Comunicación en la Universidad de Monterrey con la intención de dedicarse al periodismo. Sin embargo, pronto descubrió otras formas de expresión escrita. Ha sido ghostwriter, coordinadora de imagen y comunicación para campañas políticas locales, y guionista para teatro amateur. Desde 2013 imparte talleres de creación literaria, y algunos de sus alumnos han logrado publicar con éxito.

Su primera novela, Noche de huracán, fue publicada en 2010 por CONARTE. No obstante, fue con El murmullo de las abejas (Lumen, 2015) que su nombre alcanzó proyección internacional. Esta novela ha sido traducida a veinte idiomas, incluyendo el inglés, y ha vendido más de 50,000 ejemplares en todo el mundo. En 2019, la editorial Amazon Crossing lanzó la edición en inglés bajo el título The Murmur of Bees, lo que consolidó su presencia en el mercado literario anglosajón, donde recibió reseñas favorables de medios como The Washington Post, Bookriot y Booklist. Actualmente, la obra cuenta con más de un millón de lectores a nivel global.

A lo largo de su trayectoria, Segovia ha sido reconocida por su capacidad de combinar una prosa lírica con una sensibilidad profunda hacia la historia, la identidad y la emoción humanas. En El murmullo de las abejas se encuentra una de sus citas más recordadas, que da muestra de esa mirada poética: "Diles que caminen por la sombra. Que escuchen con los ojos, que vean con la piel y que sientan con los oídos, porque la vida nos habla a todos y sólo debemos saber y querer escucharla, verla, sentirla."

Con la presentación de De lector a escritor, Sofía Segovia reafirma su compromiso con la difusión de la literatura no solo como oficio, sino como experiencia vital. Su propuesta es clara: cualquier persona que ame las historias puede aprender a contarlas, siempre que esté dispuesta a mirar el mundo con atención y a trabajar con disciplina. Su intervención en la Feria no solo atrajo a lectores, sino también a quienes desean dar el salto a la escritura, y que encontraron en su voz una guía honesta y alentadora.

Así, la participación de Sofía Segovia en la FILC no solo consolidó su presencia como autora consagrada, sino también como formadora de nuevas voces literarias, convencida de que toda historia merece ser contada si nace de la verdad del corazón humano.