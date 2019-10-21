Celebran un año de Múzquiz Mágico

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Con un festival artístico-cultural realizado en la plaza principal de Múzquiz, se llevó a cabo la celebración del primer aniversario de este municipio como Pueblo Mágico.

Previamente la Secretaria de Turismo y Pueblos Mágicos de Coahuila, Guadalupe Oyervides Valdés, colocó una placa conmemorativa en las oficinas de la presidencia municipal, acompañada de la alcaldesa Luisa Alejandra Santos Cadena.

En su intervención la alcaldesa Luisa Alejandra Santos Cadena, reconoció el esfuerzo de todos los involucrados en alcanzar la designación de Pueblo Mágico, y exhortó a la población en general a seguir trabajando para mantenerse dentro de los lineamientos que se requieren para tener esta distinción.

Diversos números artísticos realizaron en la Plaza Principal.

Se dijo contenta y emocionada de ver como se ha avanzado en distintas acciones, todas encaminadas para que Múzquiz se siga consolidando como uno de los principales destinos turísticos en el Estado de Coahuila, al ser el séptimo Pueblo Mágico de la entidad.

Por tal motivo, en su mensaje la alcaldesa llamó a la ciudadanía a formar un frente común, que permita fortalecer la unidad y el trabajo, con el objetivo de mantener los espacios públicos limpios y en óptimas condiciones, guiados por el sendero que busca alcanzar que Múzquiz sea el orgullo de quienes viven en esta Región.

En el acto donde estuvo presente el presidente del comité de pueblo Mágico, Miguel Guerra Dávila; también se contó con la participación de Carlos Castro, recién nombrado presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) en la Región Carbonífera; sin dejar de lado la asistencia de los representantes de los distintos sectores de la comunidad, así como la ciudadanía en general.

Por su parte Miguel Guerra Dávila, dijo que ser Pueblo Mágico, representa una gran responsabilidad, que implica un esfuerzo permanente para alcanzar y mantener los estándares para asegurar la posición dentro de las localidades que han ganado este nombramiento.

Cabe señalar que durante el programa se tuvieron distintas demostraciones artísticas y culturales, entre la que destaca la actuación de la Banda de música del municipio, misma que representará a Múzquiz, en el próximo Tianguis Turístico en Pachuca, en el Estado de Hidalgo.