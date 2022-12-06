Celebrarán 71 Años de Escuela Apolonio

VILLA DE ESPERANZAS, COAH.- La Escuela Primaria “Apolonio M. Avilés” celebrará en fecha próxima el 71 Aniversario de su edificación en el principal cuadro de este mineral para lo cual tienen programado efectuar una serie de actividades alusivas a dicho acontecimiento, expresó la directora del plantel T.M., profesora, Cristina Mendoza Salazar.

Mencionó que esperan poder contar con la asistencia de ex alumnos, docentes y ex directores que han formado parte de este plantel el cual data de mucha historia.

Agregó que en sus inicios en la Villa de Esperanzas la escuela primaria Apolonio M. Avilés se estableció en el año de 1900 en unas casas construidas de madera cerca del Museo Teatro Juárez en la zona centro de esta ciudad.

Están por celebrar el 71 aniversario de la Institución. Expresó la directora Cristina Mendoza Salazar.

Posteriormente el nuevo edificio lo entregaron en el año de 1951 fungiendo como Presidente de la República Mexicana, el licenciado Miguel Alemán.

Para ello se contó con recursos del Gobierno del Estado y con la colaboración de la Sociedad Cooperativa Industrial Carbonífera “La Conquista S.C.L.”

Cabe señalar el aniversario se realizaría en dicho plantel invitando a los directivos que pasaron por dicho plantel, así como también los docentes y sobre todo los alumnos y ex alumnos para que den realce y recuerden todas las historias que vivieron.