Cenarán tamales y frijoles rancheros

NUEVA ROSITA, COAH.- Amas de casa realizan las compras de última hora para la elaboración de los platillos de la cena de Noche Buena, con el poco presupuesto con que cuentan solo les alcanza para los tamales aprovechando que el kilogramo de pollo bajo de precio.

Tamales, frijoles rancheros es el platillo que las amas de casa degustaron con su familia la noche de navidad, mientras que en otros hogares se elaborará el tradicional pavo sin faltar la carne asada.

Aunque la navidad estará con temperaturas congelantes, las familias festejarán en el seno del hogar la Natividad del Niño Jesús, degustando los platillos que prepararán para esta importante fecha.

Griselda Díaz Díaz, señaló que no pudo adquirir con anticipación los artículos para la elaboración de los tamales y frijoles rancheros ya no pudo conseguir uno de los ingredientes como lo es el cilantro que se escaseo en los diferentes centros comerciales.

Varias familias concordaron que no encontraron cilantro en los supermercados que quizás se terminó debido a que en esta temporada es muy utilizado para las comidas que prepararán o bien se está escaseando.