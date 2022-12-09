Cerca Fiscalía de asesinos de Mayra

SABINAS, COAHUILA. - Aunque no quiso dar más detalles por el sigilo en la investigación en el caso de feminicidio de Mayra Cadena Cuellar, podría haber detenciones en poco tiempo al tener líneas sólidas dijo el delegado regional de la Fiscalía General del estado Ulises Ramírez Guillen.

Externo que si bien han ocurrido tres asesinatos en el mes de noviembre el caso de Mayra Cadena, Aarón Renovato Ramírez y el último de Simón García, joven de 18 años, en los tres casos van muy avanzadas las investigaciones y están dentro de los mismos parámetros que el pasado año, esperan que no ocurran mas desgracias de este tipo.

En el caso de feminicidio de Mayra Cadena argumentó que han solicitado a un juez federal la autorización para revisar información sobre comunicaciones privadas, son intervenciones de carácter telefónico, esperan que pronto se den órdenes de aprensión para más de una persona involucrada.

En este caso comentó que no puede dar más información por el sigilo de la investigación, en este caso se recolectaron casquillos 9 milímetros de las balas que fueron disparadas al cráneo de Mayra cadena y que le provocaron hemorragia y laceración cerebral bilateral.

La occisa de 33 años y madre de un niño, tenía reporte de desaparecida por sus familiares, quienes refieren que recibió una llamada donde una persona la invitaba a salir y cuando se despidió fue la ultima vez que la vieron con vida, su cuerpo apareció el 19 de noviembre en el Libramiento Sur de Nueva Rosita.