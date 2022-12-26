Choca conductora en la carretera 57

AGUJITA, COAHUILA.- Un vehículo Honda Odyssey color arena con placas de Onappafa conducido por un hombre de Nueva Rosita Coahuila, alcanzo una camioneta en la que viajaba una mujer y dos menores por la parte trasera en frente a el Tecnm en esta población.

El percance ocurrió cuando la camioneta color blanco en la que viajaba la familia la cual es una Traverse de la Chevrolet, con placas FHV 992-A, intentaba abordar la carretera 57, fue impactada por la parte trasera por el vehículo mencionado, la familia no presentó lesiones solo crisis nerviosa.

Al lugar acudieron elementos de la Guardia Nacional para tomar los datos de este percance y para deslindar responsabilidades, de este accidente solo se tienen que lamentar los daños a los vehículos.

Este percance vial se presentó el fin de semana por la tarde, al parecer las causas del accidente fueron el descuido por parte del conductor del auto Honda ya que las condiciones del clima hacían visible la otra unidad.