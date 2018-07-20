Chocan paisanos

SABINAS, COAH.- Una familia de paisanos protagonizó un fuerte accidente al chocar contra un objeto fijo, cuando el conductor se quedó dormido al volante. El accidente ocurrió en el kilómetro 45 de la carretera 57 a la altura de la comunidad conocida como Estación Hermanas.

En estas condiciones quedó la unidad.

La familia procedía de Arlington, Texas y tenían como destino Torreón, Coahuila, pero el conducir cansado provocó que a Irán Daniel Cárdenas Méndez lo venciera el sueño, por lo que en cuestión de segundos dormitó estrellándose contra un objeto fijo.

En la unidad Toyota viajaban nueve personas, entre ellas tres niños, quienes por fortuna resultaron ilesos pero presas de una crisis nerviosa.

Debido a la magnitud del accidente los pasajeros recibieron el auxilio de personal de Protección Civil quienes desplazaron a los heridos a un hospital de Monclova.

Los ocupantes de la camioneta se identificaron con los nombres de Estanislao Rodríguez Galván Cervantes quien dijo contar con 66 años de edad, Horacio Reyes Luna de 52 años, Nori Rodríguez de 42 años, la ciudadana María Elena Rodríguez de 66 años de edad, Bernardina Rodríguez de 44 años y los niños Cristian, Génesis y Mili todos de apellido Rodríguez de 6 y 9 años de edad.