MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Día a día postrado en su cama, Chuyito "teje sueños", es ya conocido por el joven que fabrica bonitas prendas tejidas que vende y con ello cubre sus anhelos, el de hoy es ir al concierto de Gloria Trevi que dará en Saltillo.

Hay muchos ejemplos de personas que presentan alguna discapacidad física y que han alcanzado el éxito.

En sus vidas enfrentan un sinfín de dificultades debido a su situación vulnerable, pero gracias a la voluntad y forma de ver las cosas son ejemplo e inspiración para los demás.

Conocer la historia de Jesús Eduardo Treviño Pecina un joven de 26 años de edad con una afección congénita de nacimiento (espina bífida) e hidrocefalia, es motivo de superación, de seguir adelante, de no rendirse a pesar de las adversidades que se presenten en nuestras vidas, luchar por lo que uno quiere y ver cristalizados nuestros mayores anhelos.

Chuyito como le dicen de cariño a Jesús, yace en una cama, boca abajo, preparando el material a utilizar para elaborar prendas tejidas a mano.

Es hijo único y vive sobre la calle Guerrero entre Félix U. Gómez y Mutualismo, en su hogar en ese momento solamente está él, su recamara se encuentra frente a la puerta principal de la vivienda para recibir a familiares, clientes y amistades.

En su entorno se transmite paz, tranquilidad, sobre la pared se pueden apreciar algunas prendas que ha elaborado, pero sobre todo una en especial, se trata de un "chaleco largo" tejido en color negro, que expresa Jesús a LA VOZ, espera regalárselo a su artista preferida Gloria Trevi en caso de reunir los recursos que necesita para poder acudir a la ciudad de Saltillo, Coahuila donde la cantante presentará un concierto.

Al adentrarnos en la plática con el joven talentoso de Múzquiz, menciona que desde que tiene uso de razón ha tenido que superar metas en la vida.

"Siempre me la he pasado así, en una cama boca abajo, es algo difícil, pero gracias a Dios he podido salir adelante".

Menciona a su vez que comenzó a tejer ya que pasó por una etapa donde se deprimía mucho, "decía que yo no podía hacer nada, que no podía salir a trabajar y me preguntaba que iba a hacer" luego me puse a buscar tutoriales en YouTube y comencé a elaborar prendas tejidas, menciona.

En lo personal expresa "Me gusta mucho conocer a las personas, soy muy amigable" y soy fan de Gloria Trevi porque me identifico mucho con las letras de sus canciones.

Dice que no tiene muchos años de admirar a Gloria, pero la melodía que más le gusta es "Una Rosa Blue" mediante la cual se toca el tema de las personas con capacidades diferentes.

Recordó que en el año 2019 conoció a su artista favorita en San Buenaventura, trasladándolo a dicho municipio su padre Jesús Eduardo junto con Anabel Jiménez gran gestora social de esta localidad.

El joven no dejó pasar por alto el apoyo que también recibe de parte de su madre María del Consuelo quien en todo momento ha estado con él al pendiente.

Frente a su cama se encuentra una pequeña mesa, en ella tiene una base con estambre en color beige sujetado a una base traída de Sonora, ahí se encuentran también los ganchos y en sí diverso material que utiliza para elaborar las prendas que oscilan entre los 600 y mil pesos, dependiendo del tamaño de la pieza.

Normalmente se tarda tres días en elaborar una prenda y dedica de 3 a 4 horas diarias o más, hasta donde aguante, dice.

La vida diaria de "Chuyito" es tejer, ver televisión, escuchar canciones, ver programas de comedia y telenovelas.

Menciona que aparte de ser fan de Gloria Trevi, también le gusta como canta Selena por lo que espera en un tiempo no muy lejano acudir a visitar su museo en Corpus, Christi.

Se pone pensativo y dice "mi mayor anhelo en esta vida sería caminar, pero es algo complicado porque me han hecho estudios y dicen que al operarme de la columna van a ocasionar otros problemas más por ello para los doctores es mejor quedarme así".

"Los médicos les han dicho a mis papás que me pueden operar, pero ellos tienen temor, yo confío en Dios, sé que puede hacer el milagro pues siempre digo que la última palabra la tiene Dios, los doctores pueden decir una cosa, pero él es quien va a decidir así que a mí sí me gustaría operarme", menciona.

Chuyito dice que tiene plena fe en poder caminar algún día, dejar la cama y valerse por sí mismo.

Agrega que hoy en día se siente productivo y la satisfacción que le queda el elaborar prendas tejidas es que la gente le reconoce su trabajo.

"Yo estoy bien agradecido porque gracias a ello, yo me he hecho más independiente, tengo además una página en Facebook que se llama "Creaciones Jesús Treviño".

En su mensaje dirigido a la juventud que atraviesa por todo tipo de situaciones difíciles dice: "Tienen que buscar ayuda, no deben de dejarse vencer por momentos adversos".

Cabe señalar, la espina bífida es una afección que afecta la columna vertebral y suele ser evidente en el nacimiento. Es un tipo de defecto del tubo neural (DTN).

La espina bífida puede aparecer en cualquier lugar a lo largo de la columna si el tubo neural no se cierra por completo, esta es la afección que enfrenta Chuyito aunado a la hidrocefalia pues menciona que le colocaron también algunas válvulas en la cabeza, pero lo anterior no es impedimento para luchar por lo que quiere en la vida.