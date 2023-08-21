Cielo Marisol se recupera de las 10 puñaladas recibidas

MINERAL DE PALAÚ, COAH.- Por el delito de feminicidio en grado de tentativa fue presentado ante un juez de control del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral con sede en Sabinas, Eduardo N acusado de apuñalar en 10 ocasiones a su pareja Cielo Marisol Briseño Monsiváis quien logró sobrevivir.

La carpeta de investigación fue elaborada por el Centro de Investigación de la Mujer (CAM) ante lo cual se arrestó al presunto responsable por el delito consumado dejándolo en prisión dado al mandamiento judicial que en su momento solicitó ante un Juez Penal, el Agente del Ministerio Público Especializado en delitos contra las Mujeres.

A través de la Fiscalía General del Estado, Delegación Carbonífera se informó que por la manera en cómo fue cometida la agresión, el delito se tipificó por feminicidio en grado de tentativa, un delito considerado como grave.

Respecto al estado de salud de la mujer lesionada trascendió que en su momento presentaba lesiones producidas por arma punzocortante que la llevaron a un estado crítico, siendo trasladada a un nosocomio de la ciudad de Monclova por lo que ahora se encuentra estable en una cama de hospital en este mineral.

Como se recordará fue en días pasados cuando Cielo Marisol tras encontrarse en su hogar y, al discutir con su pareja por andar ebrio, el individuo tomó entre sus manos un cuchillo con el cual lesionó a la dama.

Aun herida, el ama de casa logró huir buscando el apoyo de su ex pareja en otro domicilio cerca del lugar donde ocurrieron estos hechos, siendo el ciudadano Alejandro N quien la desplazó al nosocomio más cercano para que le salvaran la vida.