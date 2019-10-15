Cierran negocios por la crisis

NUEVA ROSITA, COAHUILA.- La crisis económica y la apatía de los comerciantes adheridos a la Canaco ponen en riesgo el comercio por la falta de circulante.

A raíz del cierre de algunas fuentes de trabajo y el problema que enfrentan los carboneros afecta a la mayoría de los negocios de la localidad pues por lo menos tres ya cerraron sus puertas.

Rosa Gloria de Arteaga comerciante.

Rosa Gloria de Arteaga comerciante, señaló la apatía que existe entre los comerciantes que se niegan a ofrecer buenos descuentos en sus artículos para atraer a la clientela y que el circulante se quede en este lugar.

Es urgente que los diputados locales y federales promuevan fuentes de trabajo para que se instalen en esta ciudad y puedan familias completar para el gasto familiar.

Las bajas ventas que se registran en el comercio datan desde hace tres meses, no hay circulante y el dinero con que cuentan las familias lo utilizan para la adquisición de la canasta básica y el estudio de sus hijos, mencionó la entrevistada.