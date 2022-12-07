Clama ayuda para operarse

SABINAS, COAHUILA.- Yesica Margarita Rodríguez García es madre de dos pequeñas y se encuentra muy enferma de la vesícula Biliar y requiere una cirugía que oscila entre los 34 hasta los 54 mil pesos, esta operación no la pueden realizar en el Centro de Salud, ella ha disminuido su peso hasta 19 kilos y constantemente tienen que ponerle unidades de sangre pues además padece anemia severa.

Tiene 26 años y ha vivido un calvario desde que enfermó, dijo que los médicos que la han atendido le dicen que primero tiene que realizar la operación de la vesícula y luego atenderán su anemia, sin embargo ella siente que cada día se escapa más su salud y la esperanza de poder juntar el dinero para operarse, no cuenta con los recursos.

Manifestó que un médico se acercó a la familia para ofrecer operarla por 20 mil pesos, sin embargo tiene que entregar 15 mil de anticipo y el resto en pagos, el problema dijo es que no cuentan con nada de dinero, los estudios los han pagado con mucho sacrificio y con apoyo de la gente.

Ella contaba anteriormente con un trabajo sin embargo carecía de seguro social, sin embargo cuando se empeoró ya no pudo acudir, no puede trabajar porque le dan dolores muy intensos, nadie ha ofrecido asegurarla para que pueda enfrentar su enfermedad, lamentablemente.

Le han dicho los doctores que no puede comer ciertos alimentos que debe llevar dieta especial, sin embargo ella les contestó que como, si apenas tiene para comer lo que hay, pide ayuda a la comunidad dejo el teléfono 8611260334, para quien guste aportar algo para ir reuniendo la cantidad, dijo que cuando ingresa al centro de salud, solo le dan medicamento para el dolor, mas no ofrecen realizar la cirugía.