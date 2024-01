Clama madre por hijo en la cárcel

VILLA DE AGUJITA, COAH. Martha Arriaga madre de Cristian Solís Arriaga pidió la intervención de AMLO para que su hijo recupere su libertad "Mi hijo es inocente" dijo la angustiada madre al ver a su hijo preso en el Cereso Federal de Torreón por el delito de explotación ilegal de un bien propiedad de la Nación.

El arresto de Cristian Solís Arriaga le cobró la vida a su padre quien murió recientemente víctima de depresión al saber que su hijo no pudo recuperar su libertad en la pasada audiencia.

"Mi criatura tiene un año 4 meses de estar en prisión pagando un delito que no cometió le pido al presidente su intervención para que mi hijo lleve su proceso en libertad, sé que él está sufriendo aunque no me lo dice" dijo entre lágrimas la madre que sufre al ver a su vástago tras las rejas.

El abogado defensor de Cristian Solís Arriaga está haciendo todo lo posible para que en la próxima audiencia que se llevará a cabo en junio pueda recuperar su libertad, tiene confianza en que el Presidente de la República la ayude a resolver su caso.

Martha Arriaga dijo desconocer que hacia su hijo, que no conoció a los dueños de la mina solo sabía que si hijo trabajaba en el lugar por lo tanto no puede acusar a ninguna otra persona, lo único que le interesa es que pueda recuperar su libertad.

Agregó que su hijo Cristian está a punto de convertirse en padre por segunda ocasión y su nuera dará a luz en próximo mes de junio fecha en que se celebrará la audiencia.