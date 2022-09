Claman justicia las viudas de Micarán

EJIDO LA MOTA, COAH.- ¡Contratos manchados de sangre! Es lo que se adjudican productores de carbón por parte de CFE al imperar la corrupción entre autoridades federales y los dueños de las minas de la Carbonífera que a pesar de tantas tragedias ocurridas donde han muerto cientos de mineros, siguen obteniendo contratos millonarios para operar de manera irregular.

Cecilia Sánchez, madre de quien en vida respondiera al nombre de Pedro Ramírez Sánchez y quien muriera en la inundación de la mina MICARAN donde apenas tenía 2 días laborando, dijo a LA VOZ que es una verdadera tristeza como actúan las autoridades de todos los niveles de gobierno pues en el caso de los 7 trabajadores que perecieron en dicho desarrollo, ni indemnizaciones mucho menos pensiones han obtenido las víctimas indirectas.

Luego de trascender que son 4 las empresas que tienen en su poder la adjudicación directa de contratos por parte de Comisión Federal de Electricidad, mismas que imperan en irregularidades y que están relacionadas con socios del pozo "El Pinabete", la madre de familia expresó: van a seguir ocurriendo las mismas tragedias.

"En lugar de andar otorgando contratos millonarios por arriba de los 300 millones de pesos, deberían velar por el bienestar de las familias que quedan en total desamparo pues no respetan nuestros derechos cuando fallecen mineros atrapados en esas cuevas, minas o pozos de carbón", precisó.

Cecilia Sánchez reiteró que más triste es ver que para mantener calladas a las viudas del "Pinabete" les tuvieron que otorgar 4 millones 700 mil pesos en recursos lo cual no vale la vida de un minero, pues sus vidas no tienen precio.

"Yo que quisiera tener a mi hijo con vida, este dolor tan grande y tan horrible que se siente todos los días voltear a la calle y mirar que mi hijo no llega, por eso voy a luchar por que se hagan valer nuestros derechos, saliendo adelante por la memoria de Pedro, expresó el ama de casa quien rompió en llanto al recordar a su hijo.

"Exijo justicia, porque hasta ahora no hay personas detenidas, no hay pensiones, no hay indemnizaciones tras lo ocurrido en la mina ubicada en Rancherías, Coahuila".

Agregó que a raíz de los hechos en la Mina MICARAN se determinó que el responsable de lo ocurrido es una persona de nombre Eduardo N el cual anda despilfarrando dinero por donde quiera para que todo quede en total impunidad y las autoridades de la fiscalía actúen con total negligencia en este caso.

"No sé, qué pase por la mente de ese señor el cual tenía una mina ubicada a un lado de MICARAN, estaba llena de agua siendo el factor primordial para que se inundara el centro de trabajo donde laboraba mi hijo", precisó la ciudadana, al señalar que existe un peritaje de ello.

Lamentablemente el Ministerio Público ha hecho muy lento su actuar inclusive nos han informado que llegó a recibir el servidor público 300 mil pesos y con eso realizó su boda a lo grande, desconociendo si de ello está enterado el delegado regional, Ulises Ramírez Guillén.

Recalcó que 4 millones no valen una vida pues, "ni todo el dinero que puedan dar podría llenar ese vacío que se siente en el corazón de una madre".

"Mi hijo se quedó ahí por necesidad, por ayudar a sus padres, por salir adelante y no es posible que a 1 año y 4 meses de la tragedia no nos han solucionado lo de la indemnización hasta hoy".

Gozan de impunidad

"Fue negligencia de los dueños y encargados de la mina MICARAN la inundación registrada en dicho lugar hace ya 1 año 4 meses", dijo a LA VOZ Don David Rodríguez Hernández, padre de Humberto Rodríguez Ríos minero que falleciera en ese lugar.

El encargado de pagar a los trabajadores, de apellido Nájera sabía bien que por ahí había un cañón lleno de agua y nunca lo taponearon por eso sobrevino la desgracia.

Hoy solo exigimos a las autoridades federales tanto por parte de la Secretaría del Trabajo a nivel federal como estatal así como también a la Fiscalía, que nos ayuden, nos echen la mano en esto, pues no es posible que todo haya quedado en el olvido.

Agregó que hasta el momento no hay autoridad alguna que actúe con rectitud, que aplique la ley como debe de ser, -tal parece que las leyes se hicieron únicamente para los ricos mientras que nosotros los fregados que nos lleve la......

Sobre los 4 millones 700 mil pesos que recibieron las viudas del pozo "El Pinabete", aseveró -muchas de las veces lo que quieren las viudas es el dinero-, pero no debe ser así, primero están nuestros hijos, sus vidas y en dado caso la recuperación de los cuerpos cuando sucede una tragedia.

Ellas ya recibieron su dinero, que pueden averiguar ya, por eso respecto al caso de esa mina ya nadie dice nada, acentuó el entrevistado.

MINEROS FALLECIDOS

Carlos Moreno Cervantes

Mario Cortez

Humberto Rodríguez

Pedro Ramírez

Damián Aridas

Gonzalo Cruz

Leopoldo Méndez