Estudiantes de EBURR conocen el programa Rotary Youth Exchange del Club Rotario Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, Coah.- Integrantes del Club Rotario Nueva Rosita Centenario visitaron la Escuela de Bachilleres Urbano Riojas Rendón (EBURR), donde ofrecieron a los estudiantes una charla sobre Rotary Youth Exchange (RYE), programa que brinda a los jóvenes la oportunidad de vivir una experiencia internacional, conocer otras culturas y ampliar su visión del mundo.

Durante el encuentro, los rotarios explicaron las oportunidades que ofrece este intercambio para estudiar y vivir en otro país, desarrollar nuevas perspectivas, establecer amistades y adquirir experiencias que contribuyan al crecimiento personal de los participantes.

De manera especial, los jóvenes de intercambio Lana y Lucca compartieron sus experiencias con los alumnos, quienes conocieron de primera mano lo que significa participar en este programa y convivir con personas de diferentes culturas.

Los invitados destacaron que el intercambio cultural no solo permite conocer otras formas de vida, sino también fortalecer las habilidades personales, crear vínculos que trascienden fronteras y ampliar los horizontes de quienes participan.

El Club Rotario Nueva Rosita Centenario agradeció a la EBURR por abrir sus puertas y facilitar este espacio de convivencia, que permitió acercar a los estudiantes a nuevas oportunidades para su desarrollo académico, personal y cultural.

A través de Rotary Youth Exchange, Rotary promueve el intercambio entre jóvenes de distintos países, con el propósito de fomentar el conocimiento de otras culturas, fortalecer los lazos de amistad y contribuir a la construcción de un mundo mejor.