Coahuila innova en trámites digitales

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 10 de Diciembre de 2022.- El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís destacó el impacto que se ha logrado en la entidad al generar acciones relevantes como organizar y coordinar proyectos integrales de tecnología para trabajar hacia un mejor gobierno digital, que a su vez se traduzca en el desarrollo de nuevos sistemas informáticos o mejorar los que se encuentran actualmente en uso.

El Mandatario estatal recordó que lo anterior es en cumplimiento al objetivo de “Coahuila Digital”, establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2017- 2023, que señala incrementar los niveles de productividad y eficiencia en la Administración y los servicios que se brindan a los ciudadanos.

En ese sentido, Riquelme Solís resaltó la importancia de contar con la plataforma electrónica tramitescoahuila.gob.mx, en la que se llevó a cabo una reingeniería, logrando unificar los procesos de atención para que los ciudadanos puedan obtener información de 349 trámites y 72 servicios.

Asimismo, señaló que el Gobierno de Coahuila continúa innovando de forma tecnológica para lograr una mejora continua y, además, se está avanzando en la cantidad de trámites y servicios que se puedan realizar de manera 100 por ciento digital a través del uso de firma electrónica.

“Mediante la plataforma de Firma Electrónica hemos continuado con acciones en los documentos de alta demanda por parte de la ciudadanía, destacando los de mayor afluencia, como cartas de no antecedentes penales, así como los servicios ofrecidos por Registro Civil, y los trámites de control vehicular, pago de derechos y convenios de parcialidades pertenecientes a la dependencia de Administración Fiscal General”, señaló.

Miguel Riquelme puntualizó que a la fecha se han emitido más de 2.7 millones de documentos con firma electrónica, y que se está trabajando para incorporar nuevos trámites, resultado del trabajo coordinado de forma interinstitucional.

En este contexto, el gobernador Miguel Riquelme enfatizó que mediante el proyecto de Firma Electrónica, se pretende contar con un gobierno cercano a la ciudadanía, con la finalidad de que los ciudadanos ya no tengan que acudir a alguna oficina ni hacer filas, teniendo un impacto de ahorro en la economía y tiempo de los ciudadanos.