Coahuila referente en y justicia para las mujeres

Saltillo, Coah.- La violencia de género requiere una especial atención y respuesta del Estado, por eso, a lo largo de la Administración se ha trabajado para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra cualquier persona, especialmente la que se realiza contra las mujeres y las niñas, destacó el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís.

“Trabajamos en los seis Centros de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres (CJEM) ya existentes, así como en el recién inaugurado en Piedras Negras, en los que brindamos servicios integrales de calidad avalados por el Sistema de Integridad Institucional de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, lo que nos hace un referente a nivel nacional en la atención de mujeres víctimas de violencia, su empoderamiento y el acceso a la justicia”, señaló el Gobernador.

Se facilitan servicios con enfoque de género en los rubros de orientación, trabajo social, psicología, asesoría jurídica, refugio, área médica y registro civil, entre otros; adicionalmente, se contribuye al empoderamiento de la mujer mediante una bolsa de trabajo, programas de educación y diversos talleres.

Durante 2022 se atendió a 10 mil 633 mujeres por primera vez, y a 26 mil 748 de manera subsecuente, a quienes se les ofreció un total de 184 mil 059 servicios, mismos que contribuyeron a mejorar su situación.

“En lo que va de la Administración hemos atendido a 61 mil 630 mujeres por primera vez, 164 mil 174 de forma subsecuente y un total de 851 mil 081 servicios”, expuso Riquelme Solís.

“El asesoramiento que proporcionamos a las mujeres en situación de violencia es fundamental, ya que se les orienta y brinda información acerca de qué pueden hacer para reducir la posibilidad de continuar en situación de riesgo. Este año se brindaron 14 mil 571 asesorías, y en cinco años suman 78 mil”.

El Mandatario coahuilense señaló que se ofrece apoyo profesional a través de los servicios de psicología para mejorar la calidad de vida de las usuarias, de sus hijas e hijos, y se les ayudó a adquirir herramientas que les permitan enfrentar problemáticas y que promuevan el desaprendizaje de ideas, creencias y hábitos que no favorecen a sus vidas, para poder de esta manera incidir en su empoderamiento; en 2022 se proporcionaron 12 mil 133 atenciones psicológicas, y en lo que va de la Administración, 69 mil 440.

Es importante mencionar que las asesorías jurídicas y los trámites de juicios en materia familiar (divorcio, guarda y custodia de las y los menores, y alimentos, entre otros) son gratuitos, para contribuir a que las mujeres tengan acceso a la justicia; en 2022 se proporcionaron 17 mil 497 asesorías jurídicas en materia familiar y, en cinco años, 89 mil 698.

De igual manera, se proporciona oferta educativa de forma gratuita, desde nivel básico hasta superior. Esta acción permite ayudarlas a prepararse profesionalmente para el mercado laboral y a que estén en posibilidades de obtener ingresos que les permitan mejorar sus condiciones de vida.

Durante 2022, mil 298 mujeres se encuentran estudiando y 558 han concluido algún nivel educativo. En cinco años suman 7 mil 887 mujeres que han cursado algún nivel de estudio y 2 mil 860 que obtuvieron un certificado de nivel.

“Somos un Estado fuerte y comprometido, que continuará la implementación de acciones y estrategias encaminadas a asegurar que el fin de la violencia contra las mujeres sea una realidad”, concluyó el gobernador Miguel Riquelme.