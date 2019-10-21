Colapsa torre de Radiocomunicación

NUEVA ROSITA, COAHUILA.- Una antena de radiocomunicación que se encontraba en la parte superior de las antiguas instalaciones de Gas San Carlos, se derrumbó la mañana de ayer debido al mal estado en que se encontraba.

Cae torre de radiocomunicación.

La torre de nueve metros de altura, no ocasionó daños a los vehículos que se encontraban cercanos al local que se ubica sobre la avenida Presidente Carranza cruce con Reforma.

Sin embargo, para las personas que se encontraban cerca del lugar esta situación generó pánico, por el ruido y el peligro en el que se encontraban.

Federico Méndez Pacheco, Coordinador Municipal de Protección Civil señaló que no fue necesario suspender el servicio de energía eléctrica de los negocios y domicilios que se encuentran cercanos al lugar.

Técnicos especialistas retiraron por completo la torre que tenía más de quince años de estar ubicada en ese lugar, y con el paso del tiempo uno de los cables de acero que la sujetaban se averió.

Las maniobras se realizaron casi en una hora en que retiraron la torre del lugar, sin que se originaran daños personales ni materiales al momento del derrumbe de la misma.