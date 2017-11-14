Comerciantes denuncian constante ola de robos

MINERAL DE PALAÚ, COAH.- Una angustiante situación vive un grupo de comerciantes de la zona Centro de este mineral, ya que han sido víctimas de constantes robos, situación que los afecta económicamente, por tal motivo decidieron unirse y acudir a la Agencia Investigadora del Ministerio Público a presentar la formal denuncia, por el delito de robo y lo que resulte.

Estos hechos se registraron el día de ayer cerca de las 10:00 de la mañana, cuando un total de 7 comerciantes se presentaron ante la Agencia Investigadora del Ministerio Público y presentaron la formal denuncia ya que mencionaron estar hartos de que los amantes de lo ajeno entren a sus negocios como Juan por su casa y nadie les diga nada.

Mencionando que la semana pasada fueron visitados en varias ocasiones por estos presuntos delincuentes, quienes se introdujeron por uno de los techos de uno de los negocios lográndose llevar dinero en efectivo, mercancía y realizando actos vandálicos en el interior de cada uno de los negocios donde dañaron, chapas, puertas, ventanas y equipo de sonido, además de llevarse distinta mercancía.

Por tal motivo decidieron pedir apoyo a las autoridades policíacas tanto municipales como estatales, ya que no es la primera vez que son víctimas de robo y daños en sus propiedades, esperando una respuesta favorable por parte de las corporaciones policíacas.