Comparece supuesto asesino del Socavón

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Luego de ser detenido al pasado domingo, este lunes compareció ante el Juez de Control, Francisco Sánchez Martel, acusado del asesinato de Jorge Alberto Vela Gutiérrez, cuyo cuerpo apareció estrangulado en el camino que conduce al Socavón a pocos metros del parque La Cascada.

En la comparecencia, Francisco Sánchez Martel de 29 años de edad vecino de la colonia Las Aves, solicitó la ampliación del término para poder demostrar su inocencia.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal, lo detuvieron luego de una hermética investigación que duró ocho días posteriores al crimen.

El delegado de la Fiscalía General del Estado Ulises Ramírez Guillén, informó que en la audiencia realizada fue solicitada la ampliación del término por parte de la defensa de Sánchez Martel.

Y será en los próximos días cuando se retome para que se determine si queda vinculado a proceso o en libertad.