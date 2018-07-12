Comparecen presuntos asesinos de Rosa María

SABINAS, COAHUILA.- Por el delito de homicidio doloso, con premeditación, alevosía y brutal ferocidad, comparecieron la mañana de ayer ante el juez, cuatro jóvenes acusados del asesinato de la señora María Rodríguez Jimenes.

En punto de las 09:30 de la mañana inició la audiencia en el Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral, con la presencia de los cuatro jóvenes, uno de ellos de origen estadounidense.

La audiencia fue encabezada por la juez de control, Dora Elena Rodríguez Herrera, que escuchó la formulación de imputación del delito de homicidio por los representantes del ministerio público Brenda de la Garza y Manuel Gamaliel Chaires.

En la lectura de la investigación relataron que los cuatro jóvenes acudieron la madrugada del 4 de junio a la casa de la señora Rosa María Rodríguez Jiménez ubicado en la calle Francisco Sarabia #652 de la colonia Sarabia con el propósito de robar.

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Elementos de Fuerza Coahuila trasladaron a los indiciados al C4.

Los jóvenes se introdujeron brincándose por la cerca perimetral y dejando a uno de ellos afuera para vigilar.

Ya dentro de la vivienda se apoderaron de dólares contenidos en un bolso propiedad de la señora Rosa María, además de diversas joyas que estaban en el cajón de una cómoda.

Fue en ese momento cuando fueron sorprendidos por la propietaria de la vivienda que había llegado de los Estados Unidos y que despertó por el ruido que hicieron los ladrones.

Uno de los imputados golpeó a Rosa María en la cabeza con una lámpara, mientras ella gritaba pidiendo auxilio. En ese momento otro de los cómplices se abalanzó sobre ella para darle 29 puñaladas en diferentes partes del cuerpo, dos de las cuales le provocaron la muerte, una en el intercostal izquierdo que penetró hasta el pulmón, y otra que perforó el hígado.

Después de la lectura de la imputación del delito, las defensoras de los indiciados Claudia Guadalupe Soto y Cristina de la Rosa, solicitaron la ampliación del término constitucional de 144 horas para el estudio de la carpeta de la investigación y armar la defensa.

Ante esta solicitud la juez de control determinó que será el próximo lunes 16 de julio en punto de las 09:30 horas, cuando se realice la audiencia de vinculación a proceso, donde se determinará si participaron o no en los hechos que les imputan, mientras se aplicará la medida cautelar de prisión preventiva solicitada por el ministerio público.