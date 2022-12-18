Compró Tony Flores fracción de MICARE

SABINAS, COAHUILA.- Luego de que se presentara alguna información sobre la compra de la empresa Minera Carbonífera Río Escondido (MICARE) por parte del empresario Antonio Flores, este dio a conocer que solo compró una fracción de activos que eran todos los inventarios de carbón, en cuanto a la totalidad de la empresa, dijo no hemos llegado a un acuerdo cuando suceda lo dará a conocer.

Explicó que son activos de inventarios de carbón de tipo diseño, si fueron algunas millones de toneladas, dijo que están viendo las instalaciones, pero realmente no es mucho lo que queda de esta empresa son oficinas, la lavadora de carbón y algunas concesiones pero están viendo ahí cuanto es lo que van a querer.

Señaló que para la compra de estos activos se invirtieron alrededor de 700 millones de pesos, pagamos una parte y lo demás lo pagaremos según lo acordado, y el resto de la empresa aun no le han dado el precio.

En cuanto al carbón dijo si hay futuro, vamos a seguir invirtiendo y a ver qué sucede, me gustaría porque esta empresa está detenida y me gustaría reactivarla, ya vez que damos mucho empleo, debe dar para unos 1500 empleos en los 5 manantiales y región carbonífera me gustaría reactivarla.

El carbón de diseño se está utilizando mucho en las carboeléctricas, es calorífico no metalúrgico con este último se hace una mezcla para que las plantas funcionen.