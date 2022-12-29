Comprometido Coahuila con sus recursos naturales

Saltillo, Coah.- El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís reiteró el compromiso de su Administración para la conservación y resguardo de las áreas naturales y boscosas de Coahuila, reflejado en la ampliación de sus zonas protegidas así como por su permanente lucha para la prevención, o en su caso, combate efectivo a incendios forestales.

En ese sentido, el Mandatario estatal refirió que en lo que va de su Administración, Coahuila amplió el Programa de Áreas Naturales Protegidas (ANP) y aumentó la superficie protegida voluntariamente.

De esta manera, indicó, en los últimos cinco años estas áreas pasaron de 137 mil 085 hectáreas a 254 mil 494, que son hogar de tres mil 154 especies.

En su oportunidad, Riquelme Solís añadió que se notificaron dos nuevas ANP bajo la categoría de Reserva Natural Protegida: En el rancho Las Calabazas, en el Municipio de Zaragoza, y otra en el Valle de San Marcos y Pinos, que ocupa territorios de Parras de la Fuente, Cuatro Ciénegas y Ramos Arizpe.

Destacó que esta última es el área protegida más grande de carácter estatal, así como el área protegida voluntaria más grande de México.

Con ambas, indicó Miguel Riquelme, ahora la entidad cuenta con 13 nuevas ANP.

“De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), nos ubicamos en el tercer lugar nacional en superficie terrestre bajo este esquema de protección”, refirió.

Por otra parte, recordó que Coahuila, junto con la Ciudad de México y los estados de Quintana Roo y Yucatán, integran el grupo técnico que coordina la Mesa de Biodiversidad, instancia de la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales, que impulsa los esfuerzos de colaboración en la materia.

“Este año coordinamos el Foro Nacional de Estrategias Estatales de Biodiversidad, que sirvió para el intercambio de experiencias y casos de éxito de los 21 estados participantes”, rememoró Riquelme Solís.

“Además, se tuvo el foro ‘La Participación de los Gobiernos Sub-nacionales hacia la Adopción del Marco Global de Biodiversidad Posterior al 2020’, que impulsa la adhesión y firma de la Declaración de Edimburgo por parte de 24 gobiernos estatales”, señaló.

El Gobernador coahuilense destacó que en abril pasado se firmó la Declaración de Edimburgo: “Mediante la cual nos comprometimos a realizar acciones efectivas que lleven al cumplimiento del Marco Mundial de la Biodiversidad Posterior a 2020 (MMB-2020) en materia de conservación y el uso sustentable de la biodiversidad”.

En ese contexto, Riquelme Solís destacó que Coahuila cuenta con una notable riqueza de especies de cactáceas, que le ubica como uno de las tres entidades con mayor diversidad taxonómica en México.

“Para promover su conservación, se emitieron los Lineamientos para la Protección, Manejo, Aprovechamiento y Conservación de las Cactáceas en Coahuila de Zaragoza, instrumento único en el País, cuyo objetivo es ampliar su protección como uno de los grupos biológicos prioritarios en la entidad”, resaltó Miguel Riquelme.

ACCIONES DE PREVENCIÓN Y COMBATE A INCENDIOS FORESTALES

Por otra parte, expresó que para el seguimiento a las acciones de prevención y combate de incendios forestales, se firmó el Convenio de Coordinación con la Comisión Nacional Forestal para la Integración de Brigadas Rurales de Incendios Forestales, del Programa de Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable 2022, que avala la contratación de 80 brigadistas rurales.

Recordó que entre enero y agosto pasados, se trabajó en el control de 102 siniestros, que afectaron 18 mil 832 hectáreas; en lo que va de la Administración se han atendido 358, que dañaron una superficie de 51 mil 148 hectáreas.

En su combate y liquidación, dijo, fue necesario el trabajo de 449 mil 558 horas-hombre; participaron representantes de los tres órdenes de Gobierno y de la sociedad civil, bajo la coordinación del Comando de Incidentes.

Desafortunadamente, en abril Coahuila enfrentó el desastre ecológico derivado del incendio forestal en el predio La Pinalosa, en la Sierra de Arteaga, donde se afectaron más de tres mil 630 hectáreas de arbolado adulto.

Más de 500 brigadistas lucharon durante 18 días, respaldados con descargas de miles de litros de mezcla retardante, lanzados desde el avión DC-10 Air Tank, contratado por el Gobierno de Coahuila para sofocar el siniestro.