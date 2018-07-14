Concluyen cursos para el autoempleo

Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza.- Es interés del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís impulsar programas que fomenten el autoempleo en beneficio de las familias coahuilenses, expresó el coordinador regional del Servicio Nacional del Empleo en Coahuila (SNE), Juan Alfredo Botello, al clausurar los cursos “Carpintería y Comida Saludable”, que se impartieron en las instalaciones del DIF de Piedras Negras del 14 de junio al 13 de julio.

Aproximadamente 300 mujeres y hombres de los municipios de la Región Norte han participado durante los primeros seis meses del año en las capacitaciones que les permiten adquirir mayores destrezas y conocimientos de una actividad específica, y tienen la oportunidad posteriormente de emprender un negocio propio con apoyo del Servicio del Empleo de Coahuila.

Aproximadamente 300 mujeres y hombres de los municipios de la Región Norte han participado durante los primeros seis meses del año en las capacitaciones.

A nombre de los participantes, Juan Arturo Urrutia Villarreal, quien tiene una discapacidad visual, agradeció la oportunidad de incorporarse al curso de carpintería que le permitirá incursionar en el oficio para el sustento de su familia.

“Me siento incluido y muy contento porque también este curso, donde aprendimos a manejar la madera, nos sirve de terapia”, aseveró.

La Directora del DIF de Piedras Negras, Jessica Velázquez Castellanos, dio a conocer que en el mes de agosto próximo se desarrollará una capacitación de “Corte y Confección” y destacó la importancia de aprovechar los cursos de capacitación y acceder a programas de autoempleo.

A lo largo de cuatro semanas, los asistentes conocieron las técnicas para restaurar y elaborar muebles de madera; la instrucción estuvo a cargo de Adrián Carmona, especialista en la fabricación de muebles artesanales, y los asistentes rehabilitaron y elaboraron diversos artículos.

Mientras que en la capacitación de “Cocina Saludable”, impartida por Linda López Mercado, se abordó la teoría y práctica para elaborar alimentos saludables como ensaladas de papa, espinacas y elote, galletas de harina integral y empanadas de atún.

Todos los participantes recibieron su diploma de participación y una beca de 2 mil 167 pesos cada uno.