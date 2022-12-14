Confirma Fiscalía Muerte de Policía

SABINAS, COAHUILA.- Como resultado del enfrentamiento de ayer en Juárez Coahuila en el área de la Presa Don Martin un elemento de la Fiscalía General del Estado perdió la vida por un disparo en el rostro que alcanzo la masa encefálica, otro se encuentra grave por un proyectil en el abdomen y dos más solo recibieron esquirlas de los disparos de armas de fuego del grupo delincuencial, informó el delegado regional de la FGE Ulises Ramírez Guillén.

Señaló que solo una vez se enfrentaron los elementos de la Fiscalía con un grupo de delincuentes que se encontraban por estos lugares de manera pedestre, aproximadamente 10 civiles armados, quienes al advertir la presencia de los policías empezaron a disparar y fue cuando respondieron los policías.

Dijo que se está dando seguimiento por parte de la FGE se abrió ya una carpeta de investigación, durante este ataque no hubo detenidos y tampoco bajas por parte de los delincuentes, agrego que la información fluirá mientras avancen las investigaciones.

Todos estos ataques son como resultado a las acciones de seguridad que se están realizando por parte de las tres órdenes de gobierno para impedir que ingresen estos grupos al estado.

Agregó que el policía que murió tuvo una herida en la parte de la cara y área del cráneo, había sido trasladado de urgencia a un hospital privado de Sabinas Coahuila pero no sobrevivió.

Respecto al elemento que se encuentra grave dijo que le están dando seguimiento por parte de la Fiscalía, la presencia de los delincuentes fue reportada por una llamada anónima a la base, señalo que las acciones para no permitir el ingreso de los delincuentes continuarán.

Aclaró que ya se emitió un reporte de Seguridad Publica sobre estos eventos que son parte del trabajo que se está realizando en el área de Juárez Coahuila y la Presa don Martín, el gobierno no ha bajado la guardia.

Respecto a algunos cateos que se realizaron sobre algunos objetos que se encontraron en un campamento no está seguro que sea así, es probable sin embargo no han puesto a disposición objetos que se hayan encontrado.