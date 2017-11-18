Conmemoran la Revolución

NUEVA ROSITA, COAH.- En un estrecho y marcado compromiso con la educación de los niños y niñas de San Juan de Sabinas, el alcalde electo Julio Long participó en eventos que conmemoran el inicio de la lucha armada de la Revolución Mexicana.

En las escuelas Carlos A. Rovirosa, Manuel Acuña y Melchor Ocampo en Nueva Rosita participó en el ensombreramiento de sus adelitas y donde fue recibido de gran manera por maestros, alumnos y padres de familia. En todas las instituciones del municipio ya se han vuelto costumbre las visitas del alcalde electo donde recoge necesidades de este sector tan desprotegido para tratar de ayudar de todas las maneras posibles a los niños y jóvenes.

Ellos tienen que recibir su educación en mejores condiciones, pues está claro que la educación de las nuevas generaciones es la mejor inversión para la construcción del futuro.

Apenas hace unos días, Julio se comprometió a dotar de computadoras a alumnos de una escuela primaria que serán adquiridas en parte con su primer sueldo como alcalde lo que ha dejado una vez más en claro el compromiso y la entrega que ya ha demostrado por su gente.

Al casi finalizar el 2017, el alcalde electo Julio Long y su equipo, se encuentran ya afinando detalles para iniciar la travesía que llevará al gobierno del cambio a mejorar en todos los aspectos la calidad de vida de las familias de San Juan de Sabinas.