Continúa Coahuila fortaleciendo el RC

SALTILLO, COAH.- Con el fin de servir a la ciudadanía, el Gobierno del Estado de Coahuila continúa fortaleciendo al Registro Civil, por lo que durante 2022 se incorporaron herramientas y tecnología de vanguardia, acordes a las necesidades actuales en materia registral, y lo consolidan como una institución que salvaguarda y otorga seguridad jurídica del estado civil de las personas, señaló el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís.

El Mandatario estatal expresó que, mediante el programa de captura, se integraron 12 mil actas de defunción al Sistema Nacional de Registro e Identidad, así como también se dio continuidad a la solución integral de la conexión interestatal e integración a la base nacional del Registro Civil.

“A fin de evitar horas de espera, largas filas y papeleo, transformamos la manera en que prestamos nuestros servicios. Este año pusimos en marcha la nueva página web del Registro Civil (www.registrocivilcoahuila.gob.mx) para ofrecer una experiencia en línea ágil, confiable y sencilla para el trámite de actas y asientos registrales”, dijo.

De igual manera se promovieron acciones de inclusión en beneficio de la población con debilidad visual, mediante la impresión de sus documentos en Sistema Braille.

En los Cajeros RCNet de Acuña, Frontera, Piedras Negras, Saltillo y Torreón, agregó Riquelme Solís, este año se emitieron 148 mil 797 actas estatales y 9 mil 670 interestatales.

En materia de reconocimiento de identidad de género, se atendieron 90 solicitudes. Asimismo se implementaron los trámites por cita a través del portal de la Dirección del Registro Civil, en el que se atendieron 331 solicitudes.

Por medio de las ventanillas de la Dirección del Registro Civil se expidieron 102 mil 285 copias certificadas de actos registrales, en tanto que en las 21 ventanillas de las Administraciones Locales de Recaudación del Estado, se entregaron 77 mil 826 copias certificadas estatales.

Una manera de facilitar el acceso a los servicios del Registro Civil, es mediante el servicio de Ventanilla Exprés, y a la fecha se cuenta con 117 ventanillas en 31 municipios, donde se expidieron 247 mil 703 copias certificadas de actas.

“Reactivamos el programa de Brigadas Sociales en beneficio de 26 mil 475 usuarios, con 90 brigadas en las que realizamos 26 mil 641 servicios a bajo costo de expedición de copias certificadas, aclaraciones administrativas, asesorías jurídicas y otros trámites del estado civil de las personas”, dijo Riquelme Solís.

“Actualmente reactivamos siete módulos del Registro Civil ubicados en diferentes centros hospitalarios, para otorgar a los recién nacidos el registro gratuito y la primera copia certificada de nacimiento de forma inmediata”.

Asimismo, añadió el Gobernador, se instaló un módulo en la Dirección Estatal, con el fin de que menores que no fueron registrados de manera oportuna lo hagan al momento de solicitar su certificado de inexistencia. Con estas acciones se atendió a 4 mil 343 niños y niñas coahuilenses con su registro de nacimiento y primera copia certificada de forma gratuita.