Continúan las obras en Melchor Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Ante el compromiso que se tiene con los distintos sectores de Múzquiz, se llevan a cabo una serie de obras y acciones en beneficio de todos.

En ese sentido la alcaldesa Luisa Alejandra Santos Cadena al encabezar el arranque de los trabajos de la obra de electrificación en la colonia Azteca se dijo comprometida con cada uno de los ciudadanos. Esta obra beneficiará directamente a poco más de 30 personas que viven en ese sector.

Los trabajos se han iniciado a la altura de la calle Citlalli.

Por otra parte se informó que la colocación de tierra “colorada” se viene aplicando en algunos sectores donde se carece de pavimento.

Algunas de las colonias beneficiadas son la Deportiva, las Aves y la colonia Del Sol.

Aquí en esta zona aún y cuando ya se cuenta con calles pavimentadas existen otras donde se carece de asfalto. Sin embargo, en ellas se viene realizando trabajos para la introducción de la red de drenaje y agua potable. Por ello no se puede pavimentar aún.