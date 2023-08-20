Coronan a la reina de los abuelos

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH – En una noche cargada de emoción y alegría, el municipio de Melchor Múzquiz llevó a cabo la coronación de su Reina del Adulto Mayor en una gala que reunió a participantes y espectadores en la plaza principal de este encantador pueblo mágico de la región carbonífera. El evento fue organizado por el DIF municipal, bajo la coordinación de la señora María Elena Guerra, y contó con la presencia destacada de la alcaldesa Tania Flores Guerra.



La gala, que tuvo lugar durante la noche de este viernes, presentó a las distinguidas participantes de este significativo certamen, en el que se rinde homenaje a la vitalidad y experiencia de los abuelitos de Múzquiz. El evento estuvo adornado con una serie de números culturales y artísticos, diseñados para entretener y regalar momentos especiales a los asistentes.

La alcaldesa Tania Flores Guerra, en un gesto lleno de simbolismo, entregó la codiciada corona y el centro a la nueva soberana de los adultos mayores, la señora Lupita, quien se alzó con el título en medio de aplausos y vítores. La elección de la Reina del Adulto Mayor no solo resalta la belleza interna y el legado de los participantes, sino que también subraya su influencia y sabiduría en la comunidad.

Durante el evento, la alcaldesa Tania Flores Guerra expresó su gratitud hacia la coordinadora del DIF municipal, la señora María Elena Guerra, por su constante compromiso y dedicación en favor de las personas más vulnerables del municipio. En un momento conmovedor, la alcaldesa reconoció el papel crucial que desempeñan las personas mayores en la vida de la comunidad y celebró la oportunidad de honrarlos a través de eventos como la coronación de la Reina del Adulto Mayor.

El certamen y la gala representan un recordatorio de la importancia de valorar y respetar a los adultos mayores, reconociendo su contribución continua al desarrollo y enriquecimiento de la sociedad. La noche culminó con sonrisas, aplausos y un espíritu de unión entre los habitantes de Melchor Múzquiz, reafirmando la importancia de mantener viva la tradición de honrar y celebrar a quienes han construido los cimientos de la comunidad.