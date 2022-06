Crecen niños con ´chip´ de mineros

EJIDO LA MOTA, COAH.- "Aquí los niños crecen con el "chip" de querer ser mineros cuando sean grandes, ellos no saben de tecnología, no son de utilizar un celular o una Tablet ya que entre sus juegos, se dedican a realizar cuevas a base de lodo imaginándose que cuando sean mayores de edad laborarán en pozos o minas de carbón donde desgraciadamente he perdido a algunos familiares y amistades".

Esto lo expresó a LA VOZ Don David Rodríguez quien con más de 70 años de edad dice dedicó toda su vida a laborar en estos desarrollos mineros que hoy sucumben poco a poco.

Señala que en aquellos años sí había seguridad para los trabajadores, desgraciadamente hoy no, pues hoy los patrones solo quieren producción y se olvidan de proteger a los mineros.

Padre de Humberto Rodríguez, quien falleciera en la mina MICARÁN expresa que recientemente se cumplió el primer año de la tragedia que enlutó a 7 familias, hoy solo los recuerdos nos quedan pues mi hijo me acompañaba a todas partes –le hecho mucho de menos- no había lugar a donde yo fuera que él no me acompañara, hoy lo extraño mucho pero la vida sigue y tengo que ver por mis 4 nietos, mencionó.

Aseveró que su duelo habrá de seguir, hasta que un día muera, pero mientras tanto añade, tengo otro hijo que también es minero y al que todos los días encomienda a Dios.

Es lo que sabe hacer mijo, aunado a que la necesidad lo orilla a ganarse la vida trabajando en las minas para sacar adelante a su familia, expresó el ciudadano.