Creció Sabinas durante el 2022

SABINAS, COAHUILA.- Con más de 23 mil empleos formales registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, Sabinas logró este 2022 un crecimiento económico sostenido con la apuesta de los inversionistas en este municipio que se refleja en la movilidad en los diferentes comercios y prestadores de servicios.

Además la realización de una serie de eventos culturales, educativos y deportivos, pues es la sede consentida de clubes, asociaciones e instituciones para llevar a cabo sus actividades, dijo la alcaldesa Diana Guadalupe Haro Martínez y señaló que, en consecuencia ocurre la contratación de mano de obra en todos los rubros.

Al cierre de este año hay buenos resultados en materia económica después que en 2020 y 2021 la pandemia por el Covid-19 mantuvo parcialmente cerrados algunos comercios o bien con aforos regulados; señaló que también influye el tema de la seguridad y la paz laboral, lo que permite que la iniciativa privada se decida a invertir o hacer crecer sus negocios ya establecidos.

El municipio de Sabinas tiene un crecimiento sustentable este año que está por terminar. Se impulsó un crecimiento económico para el impulso del empleo.

Reconoció el respaldo que se tiene en el Estado por parte del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, quien les permite importantes incentivos, además de mantener una promoción constante tanto a nivel internacional como nacional de los 38 municipios.

Agregó que, a través de la dirección de Fomento Económico, atendieron diversas gestiones y se mantiene una vinculación constante tanto con las diferentes empresas como el sector educativo, de donde egresan técnicos y profesionistas especialistas en las actividades que aquí se desarrollan. La administración municipal, apoya fuerte a emprendedores.

“Hubo ferias de empleo e impulso al turismo como detonante económico, lo que generó el repunte específicamente en ese renglón de prestadores de servicios. Entendemos la importancia de la actividad minera pero buscamos la diversificación económica para no depender de un solo rubro”.

Agradeció el respaldo que durante todo el año se recibió por parte de Trinity rail, Jaropamex, Cassa, Avomex y Elektrokontakt, que han mantenido la contratación de personal, además de todas aquellas negociaciones nuevas que siempre contarán con el respaldo de la administración 2022-2024.