Cuesta 90 pesos el chile serrano

NUEVA ROSITA, COAH.- Los precios de la canasta básica se elevaron por las nubes, principalmente las verduras, prueba de ello el costo del kilogramo de chile serrano rebasa los 90 pesos.

Ayer amas de casa, pusieron el grito en el cielo al percatarse que el kilogramo del chile serrano esta por las nubes, para esta navidad este producto no entrara en las tradicionales salsas.

Por más que las amas de casa quienes llevan el gasto del hogar estiran el presupuesto semanal, no les rinde el sueldo mínimo que solo les alcanza para mal comer, en su dieta no entran las carnes rojas que también el kilogramo está por las nubes.

De que sirve que el Gobierno Federal aumente el salario a la base trabajadora, apenas se anunció y los precios de la canasta básica se incrementaron, sale una cosa por otra. Dijo Griselda Díaz Díaz.

"En lo particular pensaba hacer tamales acompañados de su salsa para la fiesta del 24 pero así como esta tan caro todo dudo que mi presupuesto me alcance para elaborarlos, mejor hago pocos buñuelos para no pasar la navidad sin comida tradicional".

Agregó que tratará de ahorrar algo de dinero para prepararse con la cuesta de enero que este año se extendió por más tiempo ante la falta de empleo que originó el covid-19.