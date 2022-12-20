Cuidado con la pirotecnica

NUEVA ROSITA, COAH. Con el único fin de evitar que se presenten accidentes con consecuencias fatales, los cuerpos de emergencia de San Juan de Sabinas, pidieron a la ciudadanía extremar toda precaución en el manejo de pirotecnia, así como el no realizar disparos de arma de fuego al aire en las fiestas de fin de año.

Aunque está prohibido el uso de la pólvora durante las festividades decembrinas y fin de año, el riesgo será bajo el consentimiento de los padres que permitan que los menores de edad detonen cohetones sin la supervisión de un adulto.

Las lesiones que pueden sufrir los menores por quemaduras o detonaciones de cohetones en la mano son graves, ya que se han presentado casos con hasta perdida de dedos y manos completas.

Las recomendaciones que hacen los cuerpos de auxilio en cuestión de supervisión y vigilancia entre las familias con sus niños que acostumbran tronar cohetes en esas fechas, que se diviertan sanamente, bajo supervisión de adultos o expertos.

Las detonación de juegos pirotécnicos deben estar los menores de edad en constante vigilancia, porque hay cohetes que son de alta peligrosidad y pueden ocasionarse daños ellos mismos, a una tercera persona o igual generar un incendio en alguna propiedad.