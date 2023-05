Culpan de tragedia a Guardia Nacional

SALTILLO, COAH.- Ernesto Cepeda Aldape, Director de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Coahuila, señaló que la vigilancia en las vías carreteras por donde está prohibido el tránsito de pesadas unidades le corresponde a la Guardia Nacional, y son ellos los que deben tener la responsabilidad de que no ocurran más accidentes como el que sucedió el pasado fin de semana, cuando un tráiler carbonero volcó una de las cargas sobre un automóvil y mató a una familia.

La empresa transportista denominada "El Capricho", propiedad de Bonoso Santiesteban, utiliza las carreteras que no son aptas para el tipo de unidades de carga, lo que derivó en que el pasado sábado, María de los Ángeles Cortes Álvarez, su hijo Iram Gilberto Hernández Cortes, Leonor Rodríguez Álvarez y Sergio Everardo Calvo Jiménez, fallecieran aplastados dentro del automóvil en el que se trasladaban.

Al respecto, Cepeda Aldape dio a conocer que la SCT mantiene reuniones de trabajo coordinado con la Guardia Nacional, pues son ellos los que les informan de los tramos carreteros que necesitan rehabilitación; sin embargo, les corresponde también mantener vigilancia para que tráileres no utilicen las carreteras tipo C, como en este caso.

"Nosotros les hacemos las recomendaciones, pero como Secretaría de Comunicaciones y Transportes, solamente nos toca la conservación y mantenimiento de las vías; de hecho, la semana pasada hubo un recorrido en ese tramo y se constató que se encontraba en buenas condiciones, la cuestión de permisos y vigilancia no es nuestra jurisdicción", reiteró el funcionario federal.

Ernesto Cepeda agregó que es un hecho que el transporte pesado circula por este tipo de carreteras, pero no deben hacerlo: "Sí me parece que habría necesidad de mayor vigilancia, pero en lo que a nosotros nos corresponde, en Coahuila no han ocurrido accidentes por las malas condiciones de las carreteras".

Finalmente, el titular de la SCT reconoció que es necesaria una fuerte inversión para mantener en óptimas condiciones a las carreteras, pero no se cuenta con el recurso suficiente para poder ejecutar obras de este tipo: "Haremos las evaluaciones correspondientes por medio de los recorridos para elaborar los proyectos y espejos que la inversión pueda llegar".