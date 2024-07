Da vaso con agua y le roban 16 mil pesos

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Una abuelita interpuso forma querella por el delito de robo en contra de un individuo de apodo "El Turnio" al apoderarse de la cantidad económica de 16 mil 500 pesos en efectivo que la mujer tenía en su hogar.

Muy apesarada, la ciudadana de nombre Olga Santos Cárdenas con domicilio ubicado en la colonia 28 de noviembre dijo que se encontraba en su inmueble a donde llegó Uriel Dávila de algunos 22 años de edad el cual, al pedirle un vaso con agua, aprovechó que la mujer se distrajo para cometer el hurto.

Estos hechos se registraron hace aproximadamente un mes, -yo me encontraba en el porche cuando llegó el individuo pidiéndome agua, le dije tomara de la llave, pero él se introdujo a la vivienda sin mi consentimiento-.

"En ese momento timbró mi teléfono", agrega la afectada, -yo me distraje y él aprovechó para tomar el dinero que se encontraba en la mesa y que yo recaudo a través del programa "Compartamos Banco".

En la Agencia Investigadora me dicen que se trata de un robo simple, sin embargo, para mí no es así toda vez que es un recurso económico que yo tengo que pagar más adelante", en tanto el imputado anda libre sin que sea llamado a cuentas por lo que hasta me dan ganas de amarrarlo a un árbol y meterle unos golpes, agregó el ama de casa.