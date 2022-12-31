Dan adiós al 2022 con lencería nueva

SABINAS, COAHUILA. - Algunas mujeres decidieron despedir el año con lencería nueva, como es una tradición la ropa roja para que no falte el amor y las prendas amarillas para que no falte el dinero, según algunas creencias que tienen algunas mujeres que gustan lucir su outfit interior bonito y llamativo.

En esta ciudad hay lugares en donde se pueden adquirir estas prendas y al decir de su propietaria Ana Arredondo no solo las mujeres adquieren estos productos, es común que en Navidad y Año Nuevo acudan hombres.

Y acercándose el fin de año se empieza a notar que adquieren lencería de color rojo y amarillo, en ocasiones combinan ambos colores en las prendas, coordinados, baby dolls para las sorpresitas comentó con una sonrisa.

Las mujeres solteras que en ocasiones se encuentran en busca del amor y de un buen trabajo, adquieren prendas de ambos colores un color en el brassiere y otro en los pantys.

No solamente la ropa es para mujeres delgadas porque hay quienes son de tallas un poco mas grandes que también gustan de lucir bien para su pareja, por eso manejan tallas desde la 32 a la 44 y en Baby Doll hasta XX.

En ocasiones compran ropa y algún juguetito sexual, comentó ellas buscan bienestar sexual, también los señores, porque es un regalo para ambos.

En ocasiones prefieren el color negro y adquieren medias, liguero, bueno señaló cada quien tiene sus gustos y ella gustosa los atiende, en su negocio que esta por calle Emilio Carranza, finalizó no sin antes desear que todos sean felices en el próximo año.