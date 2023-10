Debe MINOSA 7 meses de sueldo

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Los más de 350 trabajadores activos para la Mina VIII Conchas Sur no desistirán de exigir a la empresa Minera del Norte les paguen lo que les corresponde por adeudos de pagos atrasados correspondiente a la nómina.

Pedro Nicolás Santiago dijo a LA VOZ que por espacio de 9 años ha laborado para dicha mina como operario, -hoy en día mencionó, seguimos batallando para llevar el sustento a nuestros hogares pero no nos damos por vencidos-.

"Tenemos ya 7 meses sin recibir pago de nómina lo cual es sumamente frustrante para quienes somos jefes de hogar toda vez que ni siquiera desempeñando algún otro oficio completamos para pagar deudas", refirió.

En mí caso, aseveró "trabajo como guardia de seguridad resguardando el lugar donde antes se ubicaba Bodega Aurrerá, inmueble que fue siniestrado meses atrás, sin embargo el trabajo puede terminar de un momento a otro".

Añadió a su vez que, como respuesta a sus demandas, por parte del GAN, los representantes les informan que no hay ni habrá pronta solución a la problemática que impera en la Carbonífera.

"Yo he decidido esperar y no renunciar, pues no les voy a dejar 9 años trabajados, aunque tampoco tengo pensado demandar a la empresa", subrayó.

Cabe señalar los obreros de la Mina Conchas Sur decidieron ya no presentarse al desarrollo de trabajo al no recibir respuesta por parte de la empresa.