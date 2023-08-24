Defrauda a 100 “Lady Tandas”

NUEVA ROSITA, COAH.- Un centenar en la mayoría mujeres fueron defraudadas por "Lady Tandas" quienes desfilarán en la agencia Investigadora del Ministerio Público para presentar formal denuncia en contra de Aidé “N”, a quien se le acusa de quedarse con el dinero de las tandas que les correspondía a las quejosas.

El titular de la agencia Investigadora del Ministerio Publico Ricardo Murga Martínez, señaló que estarán atendiendo por separado a cada una de las afectadas debido a que son casos distintos así como las cantidades que dejaron de percibir.

En la pasada reunión que sostuvieron elementos de la Fiscalía con las afectadas les indicaron que presentarán su denuncia en contra de la defraudadora para continuar con las investigaciones que ya se iniciaron con las primeras querellas que ya se formularon y obran en poder de la agencia Investigadora del Ministerio Público.

Cabe señalar que esta situación se presentó desde hace varios meses cuando "Lady Tandas" se negó a seguir entregando las diversas cantidades a las personas que ingenuamente creyeron en ella al integrarse en esta aventura.

En total la presunta responsable defraudó a las mujeres con una cantidad cercana a los tres millones de pesos, Murga Martínez reconoció que es el primer caso de esta similitud que le toca atender durante su estancia como titular de la agencia Investigadora del Ministerio Público.