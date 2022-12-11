Deja Turismo 5,500 mdp

SABINAS, COAHUILA.- Con un saldo de más de 5,500 millones de pesos en derrama económica por el turismo en el estado y en la región carbonífera, son cifras muy buenas consideró Karina Treviño subsecretaria de Turismo en la Región Carbonífera, antes y post pandemia este rubro se fortalece.

Señaló que este crecimiento en el estado supera la media nacional en un 60 por ciento, dijo, si ya se tenían buenos resultados antes de la pandemia también en post pandemia se fueron rebasando los números, sumados en esfuerzo con todos los alcaldes.

Para el próximo año, indicó ya cuentan con un plan de trabajo, en marzo con el evento de la Carne Asada que va a fortalecer no solo a sabinas ícono de este festival sino también al estado de Coahuila, pues se coloca no solo a nivel nacional sino internacional.

Por otra parte dijo empezamos con platicas con todos los alcaldes, con el pueblo mágico de Múzquiz con la Alcaldesa Tania Flores, además con el gobernador del estado Miguel Ángel Riquelme Solís con la construcción del Geo Parque y muchos atractivos locales con trabajo y esfuerzo que ha sido la clave.

Destaco que está muy contenta porque hace días estuvo en el informe del gobernador del estado y también con la comparecencia de la secretaria de turismo Azucena Ramos en el Congreso del Estado, dijo que se siente orgullosa de pertenecer a este equipo y aquí en la carbonífera estamos de pie luego de atravesar tiempos difíciles y adversos, se convirtieron en fortaleza por recuperar el turismo.

Manifestó que el evento del “Banquetazo Comercial” es considerado un evento turístico porque gente de toda la región acude a esta ciudad a aprovechar las ofertas, gracias al esfuerzo de la alcaldesa Diana Haro Martínez y a los empresarios y comerciantes, este evento ha distinguido a esta ciudad, ha activado y fortalecido la economía y con el apoyo del auto que dona la administración motiva mucho a la gente a participar activamente.