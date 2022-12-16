Demanda Minosa concurso mercantil

CIUDAD DE MÉXICO 15-Dec-2022 .-Minera del Norte (Minosa), empresa filial de Altos Hornos de México (AHMSA), presentó una demanda de concurso mercantil, reflejo de la crisis financiera del grupo con sede en Monclova.

Saul Martínez Lira, juez Segundo de Concursos Mercantiles, le ordenó el jueves a la empresa anexar copias adicionales de su demanda, que fue presentada el pasado 8 de diciembre, antes de resolver si la admitirá a trámite, lo que daría inicio al proceso para intentar una conciliación con acreedores.

Minosa, que se dedica a la extracción de mineral de fierro y carbón metalúrgico, ya había solicitado un concurso en junio de 2020, con la idea de obtener medidas cautelares de protección contra acreedores que también pudieran beneficiar a AHMSA.

La petición fue rechazada por un juez de Coahuila, por lo que Minosa desistió de ese concurso el 22 de junio de 2020. Cuatro días antes, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) había cancelado los contratos de proveeduría de carbón térmico, que eran la principal fuente de ingresos de Minosa.

Como ya no produce carbón térmico, la compañía registró en el tercer trimestre de 2022 ventas totales 69 por ciento menores a las del año anterior, y su aportación a la utilidad de operación de AHMSA fue negativa por 8.7 millones de dólares.

Los registros del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) no muestran, hasta ahora, la existencia de alguna demanda de concurso por parte de AHMSA, pero la situación de la empresa es crítica, según sus resultados del tercer trimestre de 2022, publicados el 26 de octubre.

AHMSA tuvo una pérdida neta en ese periodo de 202 millones de dólares. Sus activos totales suman 43 mil 376 millones de pesos, pero acumula pasivos por 56 mil millones de pesos y un crédito fiscal en litigio por más de 10 mil millones de pesos.