Derrama diésel Quinta Rueda

SABINAS, COAH. Un tracto camión quinta rueda estuvo a punto de ocasionar una tragedia al ir derramando diésel sobre la cinta asfáltica al momento que circulaba por la avenida Cuauhtémoc que es una de las arterias con mayor circulación.

Los hechos se registraron la mediodía de ayer sobre la arteria ya señalada, los automovilistas solicitaron la intervención del cuerpo de bomberos que de inmediato se movilizaron a la avenida Cuauhtémoc para evitar algún accidente por lo resbaladizo que se encontraba la carretera.

La pesada unidad venía derramando diésel desde la calle Abasolo que pudo haber originado una serie de accidentes automovilísticos entre otras unidades durante su trayecto, gracias a las maniobras que realizaron el cuerpo de bomberos se lograron evitar.

Eduardo Arredondo, responsable de turno del cuerpo de bomberos señaló que se logró evitar todo tipo de accidentes, inclusive hasta la propia unidad pudo haber resbalado por el derramamiento del combustible.

El desperfecto se debió a una línea del combustible de la unidad lo que provocó que se escapara el diésel poniendo en riesgo a los automovilistas que transitaban por la avenida Cuauhtémoc.