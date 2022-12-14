Derrapa motociclista Y queda lesionado

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un motociclista derrapó sobre el pavimento al perder el control de la moto que conducía la noche del martes sobre la calle Morelos con Socorro.

Elementos de Seguridad Pública Municipal arribaron al lugar para tomar conocimiento de lo ocurrido, localizando policontundido a William Jesús Guerrero González de 17 años de edad con domicilio en calle

Esta persona mencionó que circulaba en vía libre de Norte a Sur cuando el tripulante de un vehículo hizo semi alto sobre la calle Socorro, provocando que el motociclista derrapara.

Sobre el perímetro fue localizado también el automóvil Chevrolet, color guindo, conducido en ese momento por Marcos Manuel N de 30 años de edad, domiciliado en calle 5 de Mayo, número 202 de la zona centro el cual mencionó que llegaría a un convenio de reparación de daños con la víctima