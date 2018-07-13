Derriban a motociclista

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El día de ayer por la mañana, no fue nada bueno para un joven que iba a bordo de una motocicleta, pues fue atropellado al tratar de ganarle el paso a un vehículo, los hechos se registraron en las calles Hidalgo con Xicoténcatl de la Zona Centro.

Elementos de Tránsito y Vialidad acudieron al lugar indicado, debido a una llamada por uno de los vecinos a la guardia de la Policía, al trasladarse los uniformados lograron entrevistarse con el conductor de la motocicleta de la marca Italika, color azul, modelo 2016, quien indicó que al circulaba de sur a norte por la calle Hidalgo y al tratar de ganarle el paso al vehículo de la marca Nissan de color guindo, que iba delante de él, este disminuye su velocidad al intentar dar vuelta a la derecha y tomar la calle Xicoténcatl y al no controlar bien su motocicleta, este termina impactado en la llanta delantera del vehículo de la marca Nissan, dañándole la defensa delantera y la llanta del copiloto.

Por tal motivo el motociclista resultó con lesiones, por lo que los policías de Vialidad solicitaron la presencia de los paramédicos de la Cruz Roja, quienes auxiliaron al lesionado, trasladándolo al Hospital General del Mineral de Palaú, donde fue atendido por las lesiones que este presentaba, dado de alta minutos más tarde.

Los policías se entrevistaban con el conductor del vehículo responsable, de quien tampoco se mencionaron sus generales, quien llegó a un acuerdo con el chofer de la moto para la reparación de los daños y gastos médicos, ya que afortunadamente solo fueron mínimos.