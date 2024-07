Desalojan comercio de la plaza Hidalgo

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Sin una orden de desalojo girada por la autoridad competente, echaron a la calle de un local de la plaza Hidalgo a un matrimonio que realiza su trabajo de forma honrada para llevar el sustento a su hogar.

Alejandra Hernández Ramírez, mencionó que esta mañana de miércoles, locatarios del Centro Histórico de Múzquiz, le informaron que un masculino se encontraba en el local donde realizan la venta de alimentos y es el caso que el ciudadano dañó los candados del inmueble para sacar las pertenencias de la familia y herramienta diversa.

"Yo no me había dado cuenta, vinieron, rompieron el candado, me sacaron todas las cosas porque supuestamente traían una orden de desalojo cuando no fue así", destacó la madre de familia.

"El hombre me dijo que yo no era nadie, que quería hablar con mi esposo pero, ni siquiera se identificó, poniéndose sumamente agresivo con mi suegra y con mi papá", destacó la mujer.

Añadió que, tras proceder arbitrariamente, le dañaron una máquina para hacer nieve suave que tiene un costo de 50 mil pesos y 8 botes de 5 litros de nieve ante lo cual habrá de proceder legalmente denunciando este abuso por parte de la persona de nombre Emilio y, a la vez de una regidora.

Desconoció también quien ayudó al ciudadano a extraer la maquinaria del puesto ya que son herramientas que tienen que cargarse entre tres o cuatro personas.

Aquí ya vamos para 8 años trabajando, en su momento le rentamos a la señora Leticia Medrano pero no hubo un contrato de arrendamiento de por medio, todo fue verbal, le pagábamos una renta de 2 mil 200 pesos por mes a la señora, luego dejamos de pagar cuando se informó que habrían de elaborar concesiones en la plaza puesto que son unicamente derechos de piso los que tienen los locatarios-.

Posteriormente agrega la dama -llegamos a un acuerdo de que pagaríamos de nueva cuenta la renta, sin embargo, nos han seguido molestando allegados a la señora Leticia, como es el caso de la profesora Edy quien ha llegado a ponerse hasta a los golpes con mi esposo el cual la ha respetado en todo momento, pero ya es mucho hostigamiento puesto que se presenta aquí en el local inclusive cuando estamos trabajando y atendemos a los clientes.

"Por lo que respecta a la regidora Betty, es la que ha hecho y provocado todo esto junto con la profesora Endy, ante lo cual habré de proceder legalmente, contra el licenciado y las dos maestras, abundó molesta la ciudadana.

Agregó que afortunadamente habrán de elaborarle un contrato de arrendamiento de bien inmueble por tiempo determinado es decir de la fecha actual y, hasta el mes de diciembre.

"En lo personal lo único que me molesta es que me hayan sacado mis cosas sin avisarme, me hubieran dicho que traían una orden de desalojo y lo acato, pero actuaron arbitrariamente", externó Alejandra.

Finalmente dijo, -toda la gente en la plaza nos conoce, de diario nos vemos por ello nos empezaron a hablar informándonos de lo ocurrido-, en torno a mi esposo él se encuentra en la ciudad de Monterrey atendiéndose de un problema de salud ocular, está ausente, pero yo puedo argumentar que estas personas actuaron ilegalmente.

Tras lo sucedido, las pertenencias de la comerciante fueron regresadas a al negocio, en tanto ella firmará el contrato de arrendamiento correspondiente, alegando que lo único que quieren es conservar su fuente de empleo puesto que de ahí dependen los gastos para su hogar y sacar adelante a sus hijos.

Cabe agregar, en esta situación intervino el secretario del ayuntamiento, Víctor Manuel Hernández Obregón, conciliando a ambas partes para llegar a un buen término donde los involucrados no resulten afectados.