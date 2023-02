Desamparado hijo de minero

SABINAS, COAH.- "A mi niño me lo dejaron desamparado, no recibió la ayuda humanitaria a la cual tenía derecho como hijo biológico de quien fuera mi concubino Hugo Tijerina Amaya", expresó la ciudadana Esmeralda Reyes Rodríguez viuda de uno de los mineros que quedaron atrapados en la inundación del pozo de carbón "El Pinabete".

Mencionó que cuando se recabó la documentación correspondiente por parte de Comisión Federal de Electricidad (CFE) para proporcionar a las víctimas indirectas una ayuda humanitaria, inexplicablemente la papelería de su hijo de 10 años quedó fuera.

Con un nudo en la garganta, Esmeralda precisó que con su pareja (el minero), vivió 3 años procreando a Hugo Alejandro Tijerina Reyes el cual fue reconocido por su padre, sin embargo, cuando el niño tenía apenas 6 meses de edad, el ciudadano abandonó el seno familiar tras iniciar una relación con otra mujer.

Lamentablemente sucedió esta tragedia y luego de iniciar los trámites para las ayudas, la viuda actual de Hugo recibió todos los recursos sin reconocer los derechos del niño de Esmeralda aún y cuando se comprobó que es hijo biológico del minero.

Aseveró que en reiteradas ocasiones se acercó a la mina solicitando dialogar con las autoridades pertinentes, pero, le negaban el acceso tanto a ella como al menor, únicamente permitían ingresar a la viuda.

Hoy la situación puede cambiar para Hugo Alejandro puesto que ya aceptaron su papelería para los tramites de la pensión del IMSS.

"Lo que yo pido a las autoridades es que no me dejen sola, que no cometan esa injusticia pues mi hijo también tiene derecho a recibir su pensión para la educación, para salir adelante".

Hugo porta entre sus manos un retrato de su padre, menciona que daría lo que fuera por tener a su padre con vida pues con él convivió aun y después que el minero rehízo su vida con otra mujer.

"Lo extraño, yo quería mucho a papá", expresó el menor que es estudiante de primaria.