Descuenta Sabinas predial a ciudadanos

Sabinas, Coahuila.- A partir de este 1 de diciembre entra en vigor en Sabinas el descuento de un 10% en el pago del impuesto predial 2022 para todos aquellos que no han cumplido con este compromiso, así como también el 100% de multas, actualización y recargos del impuesto predial a pagar correspondiente al ejercicio 2022, lo anterior derivado del acuerdo de cabildo que se tomó en la sesión anterior, con fundamento en lo establecido en el artículo 383 del código financiero para los municipios de Coahuila.

El importante beneficio permanecerá durante todo el mes de diciembre y la invitación es para que la ciudadanía lo aproveche, se ponga al corriente y empiece 2023 sin adeudos.

1 / 4 La invitación es para que la ciudadanía lo aproveche, se ponga al corriente y empiece 2023 sin adeudos. 2 / 4 Este es un beneficio que se otorgó a iniciativa de la alcaldesa Diana Guadalupe Haro Martínez. 3 / 4 El importante beneficio permanecerá durante todo el mes de diciembre. 4 / 4 ❮❯

Además también durante este mes se implementa el descuento en el cobro de $1 peso en multas y recargos que se adeudan sobre adquisición de inmuebles a todos los contribuyentes, siempre y cuando estén actualizados en sus pagos.

Este es un beneficio que se otorgó a iniciativa de la alcaldesa Diana Guadalupe Haro Martínez, con el respaldo absoluto de los regidores y síndicos.