Contactanos

Coahuila

Descuenta Sabinas predial a ciudadanos

Es de -1 peso en multas y recargos en ISAI

Staff / La Voz
Por Staff / La Voz - 01 diciembre, 2022 - 09:57 p.m.
Descuenta Sabinas predial a ciudadanos
A partir de este 1 de diciembre entra en vigor en Sabinas el descuento de un 10% en el pago del impuesto predial 2022.

Sabinas, Coahuila.-  A partir de este 1 de diciembre entra en vigor en Sabinas el descuento de un 10% en el pago del impuesto predial 2022 para todos aquellos que no han cumplido con este compromiso, así como también el 100% de multas, actualización y recargos del impuesto predial a pagar correspondiente al ejercicio 2022,  lo anterior derivado del acuerdo de cabildo que se tomó en la sesión anterior, con fundamento en lo establecido en el artículo 383 del código financiero para los municipios de Coahuila.

El importante beneficio permanecerá durante todo el mes de diciembre y la invitación es para que la ciudadanía lo aproveche, se ponga al corriente y empiece 2023 sin adeudos.

1 / 4
Descuenta Sabinas predial a ciudadanos
La invitación es para que la ciudadanía lo aproveche, se ponga al corriente y empiece 2023 sin adeudos.
2 / 4
Descuenta Sabinas predial a ciudadanos
Este es un beneficio que se otorgó a iniciativa de la alcaldesa Diana Guadalupe Haro Martínez.
3 / 4
Descuenta Sabinas predial a ciudadanos
El importante beneficio permanecerá durante todo el mes de diciembre.
4 / 4
Descuenta Sabinas predial a ciudadanos

Además también durante este mes se implementa el descuento en el cobro de $1 peso en multas y recargos que se adeudan sobre adquisición de inmuebles a todos los contribuyentes, siempre y cuando estén actualizados en sus pagos.

Este es un beneficio que se otorgó a iniciativa de la alcaldesa Diana Guadalupe Haro Martínez, con el respaldo absoluto de los regidores y síndicos.

  • Descuenta Sabinas predial a ciudadanos

    La invitación es para que la ciudadanía lo aproveche, se ponga al corriente y empiece 2023 sin adeudos.

  • Descuenta Sabinas predial a ciudadanos

    Este es un beneficio que se otorgó a iniciativa de la alcaldesa Diana Guadalupe Haro Martínez.

  • Descuenta Sabinas predial a ciudadanos

    El importante beneficio permanecerá durante todo el mes de diciembre.

  • Descuenta Sabinas predial a ciudadanos

  • Descuenta Sabinas predial a ciudadanos
  • Descuenta Sabinas predial a ciudadanos
  • Descuenta Sabinas predial a ciudadanos
  • Descuenta Sabinas predial a ciudadanos
Únete a nuestro canalArtículos Relacionados