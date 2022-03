Descuido casi mortal; mujer choca contra tren

SABINAS, COAH. Una despistada conductora no se percató del paso del tren y se impactó de lleno contra el ferrocarril; por fortuna el descuido, no pasó a mayores ya que la mujer no resultó lesionada y solo el vehículo compacto registró daño de consideración.

De acuerdo a las primeras investigaciones, la despistada, pero muy afortunada conductora es Yesenia Rodríguez Gutiérrez, empleada de Trinity Rail, cuenta con 34 años de edad y manejaba un vehículo Chrysler, Sedán color blanco.

Elementos de Tránsito y Vialidad, que auxiliaron a Rodríguez Gutiérrez, informaron a PERIÓDICO LA VOZ que la conductora reconoció que venía distraída mientras manejaba y no se percató la cercanía del tren, hasta que se detuvo con el ferrocarril número 4555 que era operado por Ricardo González Zamarripa, quien inmediatamente al sentir el impacto del carro detuvo la máquina.

Los hechos se registraron como a las 16.00 horas de este lunes, en la calle Simón Bolívar, de la colonia Sarabia de Sabinas.