Despedirán 2022 con Misas en parroquias

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Será en el transcurso del día de hoy cuando en las diversas parroquias del Pueblo Mágico de Múzquiz se realicen las liturgias correspondientes en el último día del año 2022.

El párroco de Santa Rosa de Lima, Ermenegildo Villalpando Gómez dio a conocer lo anterior destacando que -será una misa muy emotiva a través de la cual nos pondremos en manos de Dios en el 2023 que ya se avecina- destacó.

Vendrán nuevos retos, nuevos desafíos y novedades en la vida, sin embargo destacó, en manos de Dios y con Dios se podrán enfrentar todas las cosas buenas y las no tan buenas que deparará el 2023 que está por iniciar.

Señaló el padre que la misa iniciará en punto de las 19:00 horas este sábado y posteriormente el domingo habrá misa a las 12 del mediodía y 7:00 de la tarde para que acuda la sociedad.

“Es preciso, venir a dar gracias a Dios por el año que está terminando y ponernos en manos de Dios en su santa voluntad el año que viene”, expresó el párroco.

En su mensaje de Año Nuevo el padre Villalpando Gómez dijo: “Espero que en los hogares al final del año 2022 y al inicio del nuevo, reine la paz, la armonía, el amor, la caridad, el respeto y todo lo que nos hace bien, teniendo un 2023 dichoso, feliz, siempre de la mano de Dios”.