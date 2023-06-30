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Coahuila

Despiden a Burciaga en Frontera

El alcalde e integrantes del cabildo montaron guardia de honor antes de hacer el último pase de lista.

Mónica Meza
Por Mónica Meza - 30 junio, 2023 - 08:41 p.m.
Despiden a Burciaga en Frontera
Despiden a Burciaga, murió en cumplimiento de su deber.

FRONTERA COAH-. Un emotivo homenaje se realizó en la explanada de Seguridad Pública en honor al elemento Luis Antonio Burciaga Treviño quien murió en cumplimiento de su deber, elementos de corporaciones de seguridad así como el alcalde e integrantes del cabildo montaron guardia de honor antes de hacer el último pase de lista.

Como se recordará, el elemento fue asesinado a balazos cuando desempeñaba su labor de policía como lo hacía desde el año 2016 que ingresó a la corporación de Seguridad Pública, el responsable ya se encuentra detenido.

El cuerpo de “Burciagón” como lo llamaban sus amigos y compañeros de trabajo llegó a Seguridad Pública alrededor de las 2:00 pm, ahí se montó guardia de honor sus compañeros, amigas y elementos de otras corporaciones como la Fiscalía General del Estado.

Ahí estuvo el alcalde Roberto Piña consternado por lo que ocurrió, además estuvieron presentes los integrantes del cabildo, así como directores y coordinadores del ayuntamiento.

Su familia se encontraba devastada por la irreparable pérdida, ahí se dio a conocer una semblanza del elemento, esposo de Reyna Elizabeth, padre de Luis Armando y Juanita Danaí, además tenía un hermano que también trabaja como policía y juntos hacían la mejor mancuerna.

Durante 7 años sirvió y protegió a los fronterenses, siendo destacado y reconocido por la labor que día con día realizaba, un policía sociable, amable, respetuoso y cumplido.

Uno de los momentos más emotivos fue el minuto de aplausos para Burciaga,  así como el último pase de lista mientras se activaban las sirenas de las patrullas, esto para brindarle el último adiós.

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Se montaron guardias de honor.
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Despiden a Burciaga en Frontera
Un momento muy emotivo.
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Sus compañeras lamentan la pérdida.
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Estuvieron presentes su esposa e hijos.
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Lo recordarán siempre por su buen carácter.
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Descanse en Paz Luis Burciaga.

 

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    Se montaron guardias de honor.

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    Un momento muy emotivo.

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    Sus compañeras lamentan la pérdida.

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    Estuvieron presentes su esposa e hijos.

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    Lo recordarán siempre por su buen carácter.

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    Descanse en Paz Luis Burciaga.

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