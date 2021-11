Detectan Covid en menores

NUEVA ROSITA, COAH.- Confirma el pediatra Héctor Monsivais, que en su consultorio particular se han registrado casos de covid-19 en menores de 15 años de edad, afortunadamente los cuadros no son tan severos a pesar de no estar inmunizados.

Al ser detectados con los síntomas de coronavirus, el menor se envía al laboratorio para que le realice la prueba de antígeno rápida para descartar o confirmar el padecimiento, aunque en algunos de los casos los menores asintomáticos.

Después del resultado el pediatra les brinda su tratamiento para tratar de que exista alguna complicación durante el periodo de 14 dias, mientras que los padres del menor se encargan de supervisar la evolución del paciente.

Los síntomas que presentan los menores son catarro, tos, cuadro bronquial, vomito y diarrea, es recomendable que los padres de familia busquen de inmediato atención médica para evitar complicaciones severas.

Afortunadamente los casos que se han atendido, los menores evolucionan perfectamente sin complicaciones de salud, que hasta el momento no se han registrado defunciones por el Covid-19 en menores de edad.