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Coahuila

Detienen a 2 con “cristal”

Los presuntos responsables fueron puestos a disposición del Ministerio Público del Fuero Común en Barroterán.

Teresa Muñoz
Por Teresa Muñoz - 28 junio, 2023 - 08:33 p.m.
Detienen a 2 con “cristal”
José Inés N arrestado por posesión de droga.

PALAÚ, COAH.-  Elementos de la Agencia de Investigación Criminal adscritos a la Fiscalía General Delegación Carbonífera, detuvieron a tres individuos por diversos delitos.

 

José Inés N de 42 años de edad con domicilio en calle Cedro, sin número del barrio Agrario fue arrestado por posesión de 5 gramos de droga con las características del cristal.

 

De igual forma fue capturado Luis Carlos N de 33 años de edad, domiciliado en calle Jesús Luna, Sin Número, del barrio Malvinas de Barroterán, por el delito de posesión de narcóticos.

 

A este individuo le aseguraron una bolsa de plástico transparente que contenía en su interior 3 gramos de piedra blanca con las características similares a la droga conocida como cristal.

 

 

Posteriormente fue detenido Oscar N de 48 años de edad domiciliado en calle Juárez, Sin Número de la zona centro de esta comunidad por violencia contra miembros policiacos tras someterlo a una revisión de rutina.

 

 

Los tres varones fueron puestos a disposición del Ministerio Público del Fuero Común de este mineral.

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Detienen a 2 con “cristal”
Luis Carlos N detenido en Barroterán traía consigo una bolsa con 3 gramos de cristal.
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Detienen a 2 con “cristal”
Oscar N detenido por violencia contra miembros policiacos.

 

 

 

 

  • Detienen a 2 con “cristal”

    Luis Carlos N detenido en Barroterán traía consigo una bolsa con 3 gramos de cristal.

  • Detienen a 2 con “cristal”

    Oscar N detenido por violencia contra miembros policiacos.

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