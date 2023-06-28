Detienen a 2 con “cristal”

PALAÚ, COAH.- Elementos de la Agencia de Investigación Criminal adscritos a la Fiscalía General Delegación Carbonífera, detuvieron a tres individuos por diversos delitos.

José Inés N de 42 años de edad con domicilio en calle Cedro, sin número del barrio Agrario fue arrestado por posesión de 5 gramos de droga con las características del cristal.

De igual forma fue capturado Luis Carlos N de 33 años de edad, domiciliado en calle Jesús Luna, Sin Número, del barrio Malvinas de Barroterán, por el delito de posesión de narcóticos.

A este individuo le aseguraron una bolsa de plástico transparente que contenía en su interior 3 gramos de piedra blanca con las características similares a la droga conocida como cristal.

Posteriormente fue detenido Oscar N de 48 años de edad domiciliado en calle Juárez, Sin Número de la zona centro de esta comunidad por violencia contra miembros policiacos tras someterlo a una revisión de rutina.

Los tres varones fueron puestos a disposición del Ministerio Público del Fuero Común de este mineral.